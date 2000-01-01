25.05 16:26 MIGnews.com

Шелдон и Мириам Адельсон дали показания по делу против Биби

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Израильские правоохранители допросили американского миллиардера Шелдона Адельсона в рамках продолжающегося расследования о предполагаемой причастности премьер-министра Биньямина Нетаниягу к коррупции.В четверг, 25 мая, магнат прибыл в штаб-квартиру "израильского ФБР" – особого подразделения полиции "Лахав 433" в Лоде, где дал свои показания по этому делу. Как ожидается, его жена Мириам также будет опрошена следователями.Напомним, что в поле зрения израильских правоохранительных органов он попал в связи с тем, что Адельсону принадлежит израильская газета "Израиль Хайом", которая фигурировала в "деле 2000" – о сговоре Биньямина Нетаниягу с издателем "Едиот Ахронот" Арнононом Мозесом. Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в подконтрольных Мозесу СМИ снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние "Исраэль Хайом". В одной из записей, сделанных на их встрече упоминается и Шелдон Адельсон.Шелдон и Мириам Адельсон – как известно, являющиеся близкими друзьями израильского премьера – согласились на беседу с полицией после того, как им сообщили, что они не проходят как подозреваемые.В Израиль они прилетели по поводу визита американского президента Дональда Трампа и на несколько дней продлили свое пребывание в стране, чтобы дать показания следователям. Он также присутствовал на заключительном выступлении Трампа и Нетаниягу в Музее Израиля 23 мая.