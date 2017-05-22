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Трамп не понимает, что это - не бизнес 25.05 15:30   MIGnews.com

"Трамп не понимает, что это - не бизнес"

Израильский востоковед Давид Букаи убежден в том, что рано или поздно президент США Дональд Трамп осознает, что Израиль имеет дело с палестинским руководством, которому не нужен мир.

Букаи говорит: “Это - проблема людей бизнеса. Люди бизнеса полагают, что обо всем можно договориться, и что нет различий между бизнесом и политикой. Они не понимают, что в бизнесе есть две стороны, вы хотите договориться - вы зовете адвокатов, подписываете бумаги. Но в политике, в палестинской политике все выглядит несколько иначе. С точки зрения палестинцев, нынешняя ситуация - просто идеальна. Они продолжат играть роль несчастных жертв и получать деньги со всего мира. Рано или поздно это станет ясно всем, единственный вопрос - кто за это будет платить и какова будет цена потери этих иллюзий”.

Букаи полагает, что Израиль должен поддерживать хорошие отношения с Трампом и не давить на него: “Слишком многое ожидается от него, слишком быстро, на него давят , чтобы посольство перевели в Иерусалим. Смесь улыбок и лжи , в лучших палестинских традициях, все знают, что у них нет проблем с тем, чтобы солгать. Проблема в том, что Израиль не разоблачает эту ложь. Мы должны постоянно давать Трампу информацию об этой лжи. Я боюсь, что это битва, которую мы можем проиграть”.

Букаи также указывает на опасность участия в процессе Саудовской Аравии: “Чудовищное соглашение о продаже оружия Саудовской Аравии беспокоит меня в меньшей степени. То, что волнует меня по-настоящему - это тот факт, что Саудовская Аравия пытается продать Трампу свои предложения в качестве основы для переговоров между Израилем и палестинцами”.

Следует отметить, что в западной прессе практически ничего не сообщалось о том, как визит Трампа преподнесен в арабском мире. Между тем, Эр-Рияд теперь именует себя не иначе, как "дипломатической столицей мира", а в ходе визита был создан "глобальный контр-террористический центр" , базирующийся в Рияде, а также принято решение о создании "исламского НАТО" с участием американцев. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Пакт Эр-Рияда: арабы обещают 34 тысячи солдат для Сирии и Ирака".

Букаи подчеркивает: “Люди не умеют читать. Это соглашение - катастрофа с первого параграфа. Оно говорит о всеобъемлющем урегулировании на Ближнем Востоке, включая эвакуацию Голанских высот, включая эвакуацию за границы 1967 года, Израиль должен только уступать, уступать и уступать - от палестинцев не требуется ничего. Я не вижу проблемы в соглашении о продаже оружия, Саудовская Аравия не является военной угрозой для Израиля, там правит сильный режим, который не позволит инфильтрации враждебных элементов. Проблема в том, что Саудовская Аравия пытается продать “мирную инициативу” 2002 года”.
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