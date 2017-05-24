25.05 13:14 MIGnews.com

Резиденция премьера Израиля выглядит как квартира в трущобах

אחרי הסרטון באינטרנט, התגלה כי כבר לפני שנתיים אשת ראש הממשלה ביקשה לשפץ את המטבח. מדוע עדיין לא שופץ? https://t.co/a83knJKAfe | @KerenMarc pic.twitter.com/RTG42NfvR2 — חדשות 2 (@Channel2News) May 24, 2017

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Телезвезда Николь Райдман накануне визита президента Дональда Трампа побывала в резиденции премьер-министра Израиля на улице Бальфур в Иерусалиме.Райдман была шокирована увиденным, и опубликовала снятое на кухне резиденции премьера видео Instagram.Второй канал израильского ТВ выяснил, что еще в 2015 году супруга премьера, Сара Нетаниягу подала просьбу о ремонте. В резиденцию прибыл архитектор и составил план реновации. Стоимость ее составляет 100 тысяч шекелей, и потому следует объявить тендер.Тендер, однако, не проводят - потому что не хотят связываться с канцелярией премьер-министра.Райдман, снимая кухню премьера, говорит: “Я много видела кухонь в своей жизни, но не сталкивалась ни с чем подобным. Так выглядит наша страна? Так выглядит резиденция в которой принимают лидеров со всего мира? Это Государство Израиль, а не страна третьего мира, у нас нет денег на ремонт кухни премьера?”