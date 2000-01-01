25.05 12:25 MIGnews.com

Стотенберг выступил за конструктивные отношения с РФ

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Стремление к продуктивному взаимодействию с Москвой является целью продолжающегося диалога НАТО с Россией. Это важная, хоть и непростая задача, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью ТАСС в преддверии саммита НАТО в Брюсселе."НАТО стремится к более конструктивным и кооперативным отношениям с Россией", – сказал он.Он отметил, что альянс хочет продолжать диалог с Москвой "на высоком уровне". При этом генсек добавил, что существует необходимость снизить напряженность в отношениях."Это непросто, но именно поэтому так важно, ведь мы решаем целый ряд проблем, включая Украину и необходимость повышения прозрачности и предсказуемости нашей военной деятельности", – отметил он.Столтенберг подчеркнул, что с Россией вполне возможно наладить рабочие отношения на прагматической основе. Он отметил, что ему это ясно как "норвежскому политику".