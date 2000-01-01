25.05 10:13 MIGnews.com

Яхимович требует перевыборов в Гистадрут

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В интервью второму каналу израильского ТВ Шели Яхимович заявила, что потребует от суда назначения перевыборов в Гистадруте.Яхимович заявила: “Есть тысячи показаний о мошенничестве, подделках, заранее спланированных аферах”.Яхимович продолжила: “Грузовик с избирательными урнами выехал из Хайфы вечером, но приехал в Тель-Авив почему-то только в 10:30 утра. “Ехал” всю ночь. Урны не были под наблюдением, раскрыты. Все урны должны , теоретически, прибыть для подсчета в нейтральное место. Внезапно выясняется. что бюллетени подсчитываются в штабе Нисенкорна”.Яхимович заявила: “Здесь была осуществлен систематический и насильственный обман избирателя. . Я с радостью говорю в камеры, что я уважаю решение избирателя - но я не смогу смириться с тем, , чтобы всей этой массе лжи позволили пройти безнаказанно”.