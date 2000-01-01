США: принят законопроект о помощи пострадавшим от Холокоста
Палата представителей США единогласно поддержала законопроект, который поможет лицам, пережившим Холокост, или их семьям вернуть конфискованное у них имущество или получить за него денежную компенсацию.
Документ предусматривает отчет Госдепартамента США о прогрессе некоторых европейских стран в отношении возвращения незаконно конфискованных активов у еврейского населения в годы Холокоста, включая предметы искусства и объекты недвижимого имущества.
Согласно законопроекту, Госдепартамент также должен отчитываться по прогрессу в отношении рассмотрения и удовлетворения требований конкретных граждан США.
По данным издания, инициаторами принятия аналогичного документа выступили сенаторы Тэмми Болдуин и Марко Рубио.