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Фото из архива 25.04 17:24   MIGnews.com

Россию могут исключить из Совета Европы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков пригрозил Совету Европы выходом из него российских представителей в ответ на претензии о не выплате бюджетного взноса, предусмотренного всеми участниками организации.

"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", - заявил политик на своей странице в Twitter.
Фото из Twitter: Алексей Пушков
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация должна будет предпринять меры, если Россия не внесет бюджетный взнос, предусмотренный для всех стран-участников, до конца 2019 года, так как, согласно правилам организации, " если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринимать какие-то действия", - передали слова генсека СЕ на RT.

Ранее Mignews сообщал, что в ПАСЕ возникли финансовые затруднения в связи с тем, что Россия и Турция перестали выделять свою долю спонсорства в бюджет организации.
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