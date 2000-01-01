Россию могут исключить из Совета Европы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков пригрозил Совету Европы выходом из него российских представителей в ответ на претензии о не выплате бюджетного взноса, предусмотренного всеми участниками организации.
"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", - заявил политик на своей странице в Twitter.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация должна будет предпринять меры, если Россия не внесет бюджетный взнос, предусмотренный для всех стран-участников, до конца 2019 года, так как, согласно правилам организации, " если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринимать какие-то действия", - передали слова генсека СЕ на RT.
Ранее Mignews сообщал, что в ПАСЕ возникли финансовые затруднения в связи с тем, что Россия и Турция перестали выделять свою долю спонсорства в бюджет организации.