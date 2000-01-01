Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Франция и США хотят заключить новую сделку с Ираном | Фото:25.04 10:24   MIGnews.com

Франция и США хотят заключить новую сделку с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление о необходимости согласования условий и заключения новой ядерной сделки с Ираном.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

В ходе совместной пресс-конференции французский лидер, который пребывает с официальным визитом в США, сообщил журналистам, что у них с Дональдом Трампом состоялась очень откровенная беседа на эту тему.

Отметим, что судьба ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, была главной темой переговоров между Макроном и Трампом. Напомним, что лидер США несколько месяцев назад предупредил о том, что если до 12 мая в соглашение не будут внесены изменения, ужесточающие его условия, то американцы выйдут из договора.

Ранее глава Белого дома потребовал от европейцев внести в соглашение изменения, которые позволят более эффективно контролировать выполнение предусмотренных обязательств иранской стороной.

На пресс-конференции в Вашингтоне президент Франции выразил надежду на то, что переговоры с Трампом позволят достичь нового соглашения с Ираном.

По словам Макрона, сделка – лучший способ преградить иранцам путь к созданию собственного ядерного арсенала.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:13
В Иерусалиме продали антисемитское письмо Вагнера
10:05
Цвика Пик жив, но перенес инсульт
09:48
Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар атаковать Сирию
09:34
Ашдод: убегавший от полиции спрыгнул с четвертого этажа
09:04
В Израиль привезли автомобиль стоимостью 4 миллиона шекелей
08:44
Тель-Авив требует реальных изменений
08:25
Трамп заявил, что скоро американцев не будет в Сирии
08:05
В Алжире казнят лидера "израильских шпионов"
07:44
Либерман отправляется с рабочим визитом в США
07:10
Финляндия перестанет платить безработным
07:08
Walmart заинтересовался IT-сектором Израиля
06:40
Российские ПВО сбили цели над Сирией
06:28
В Германии евреям предлагают заменить кипу на кепку
05:16
Расследование Dieselgate продолжается
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus