Франция и США хотят заключить новую сделку с Ираном

В ходе совместной пресс-конференции французский лидер, который пребывает с официальным визитом в США, сообщил журналистам, что у них с Дональдом Трампом состоялась очень откровенная беседа на эту тему.
Отметим, что судьба ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, была главной темой переговоров между Макроном и Трампом. Напомним, что лидер США несколько месяцев назад предупредил о том, что если до 12 мая в соглашение не будут внесены изменения, ужесточающие его условия, то американцы выйдут из договора.
Ранее глава Белого дома потребовал от европейцев внести в соглашение изменения, которые позволят более эффективно контролировать выполнение предусмотренных обязательств иранской стороной.
На пресс-конференции в Вашингтоне президент Франции выразил надежду на то, что переговоры с Трампом позволят достичь нового соглашения с Ираном.
По словам Макрона, сделка – лучший способ преградить иранцам путь к созданию собственного ядерного арсенала.