Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар атаковать Сирию
Министр иностранных дел Саудоовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар должен ввести войска в Сирию чтоб не лишиться поддержки США.
"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в эту страну до того, как американский президент откажется от защиты Катара, военной базой США на его территории", - передали слова Адель аль-Джубейра в пресс-службе Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
Миистр поддержал заявление Трампа, сделанное на встрече президентом Франции Эммануэлем Макроном, о том, что правительство Катара "будет свергнуто менее, чем за неделю, если США перестанет его поддерживать".
Вчера, в ходе торжественной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро американская армия покинет Сирию, как только в регионе будут ликвидированы все террористы.