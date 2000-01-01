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скриншот с видео YouTube | Фото: Thinkstock25.04 09:48   MIGnews.com

Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар атаковать Сирию

Министр иностранных дел Саудоовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар должен ввести войска в Сирию чтоб не лишиться поддержки США.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в эту страну до того, как американский президент откажется от защиты Катара, военной базой США на его территории", - передали слова Адель аль-Джубейра в пресс-службе Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Миистр поддержал заявление Трампа, сделанное на встрече президентом Франции Эммануэлем Макроном, о том, что правительство Катара "будет свергнуто менее, чем за неделю, если США перестанет его поддерживать".

Вчера, в ходе торжественной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава США Дональд Трамп заявил, что совсем скоро американская армия покинет Сирию, как только в регионе будут ликвидированы все террористы.
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