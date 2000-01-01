Тель-Авив требует реальных изменений

По данным издания, изначально активисты группы Power to the Community планировали устроить акцию с требованием о закрытии Центрального автовокзала, поскольку 60% его площади попросту не используется, а сам объект находится в районе, в котором живут многочисленные мигранты.
Однако на фоне решения правительства участники мероприятия начали требовать от властей более решительных действий для решения миграционной проблемы.
Организаторы протеста отмечают, что весь Южный Тель-Авив требует больших изменений, поскольку пока что можно говорить только о продолжительном периоде, когда об этом месте никто практически и не вспоминал.
Однако местные жители утверждают, что заявление правительства их порадовало, поскольку они хотят просто жить в лучших условиях, но не требуют депортации своих соседей-африканцев.