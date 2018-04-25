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Фото из Twitter: EmmanuelMacron 25.04 08:25   MIGnews.com

Трамп заявил, что скоро американцев не будет в Сирии

В ходе торжественной встречи, приуроченной 250-летию государственных отношений с президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмануэлем Макроном, Трамп заявил, что скоро армия США покинет Сирию, как только в регионе будут ликвидированы все террористы.

"Мы хотим вернуться домой и мы вернёмся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след, и это важная часть наших переговоров", - передали слова главы США на RT.

Трамп заверил журналистов, что в Сирии почти не осталось террористических организаций, что является заслугой американских военных.

"Странам, которые сейчас находятся там и которые вы все прекрасно знаете, придётся заплатить за это. И они заплатят. Платить дальше Соединённые Штаты не будут", - объяснил свои намерения американский президент.

Ранее сообщалось, что Макрон посетил Вашингтон для участия в праздничном ужине в Белом доме, проводимого в честь 250-летия отношений между Францией и США. Перед торжественной частью мероприятия президенты в официальном формате обсудили важнейшие политические вопросы.
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