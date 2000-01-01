Либерман отправляется с рабочим визитом в США

По данным издания, Либерман намерен встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Кроме того, глава оборонного ведомства проведет встречу с представителями Комитета Сената США по вооруженным силам.
На своей странице в Twitter министр написал, что планирует обсудить со своими зарубежными коллегами такие важные вопросы как усиление негативного влияния Ирана на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности.
Источник отмечает, что глава оборонного ведомства также намерен обсудить тему сотрудничесвта между Израилем и США в области безопасности.
"Я также воспользуюсь возможностью поблагодарить наших американских друзей за перенос посольства в Иерусалим - прекрасный подарок в честь 70-летия Еврейского государства", - подчеркнул Либерман.
В пресс-службе оборонного ведомства не уточнили, когда министр должен вернуться в Израиль.
Отметим, что визит министра обороны в Вашингтон происходит в период особой напряженности между Израилем, Ираном и США.