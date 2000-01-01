25.04 21:06 MIGnews.com

Чехия объявила о переносе посольства в Иерусалим

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Президент Чехии Милош Земан объявил о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он заявил во время торжественного мероприятия в Пражском Граде в среду, 23 апреля.В мероприятии также приняла участие заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели."Несколько лет назад я заявил, что наше посольство должно быть перенесено в Иерусалим. Время настало [сделать это], - отметил Земан.Ранее Чешская Республика объявила, что она намерена открыть свое консульство в Иерусалиме.Чешский лидер заявил, что перемещение посольства в Иерусалим будет состоять из трех этапов. Первым из них – открытие консульства в мае этого года.Некоторые израильские политики уже поприветствовали решение президента Чехии о переносе посольства в столицу.