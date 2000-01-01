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Чехия объявила о переносе посольства в Иерусалим25.04 21:06   MIGnews.com

Чехия объявила о переносе посольства в Иерусалим

Президент Чехии Милош Земан объявил о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он заявил во время торжественного мероприятия в Пражском Граде в среду, 23 апреля.

В мероприятии также приняла участие заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

"Несколько лет назад я заявил, что наше посольство должно быть перенесено в Иерусалим. Время настало [сделать это], - отметил Земан.

Ранее Чешская Республика объявила, что она намерена открыть свое консульство в Иерусалиме.

Чешский лидер заявил, что перемещение посольства в Иерусалим будет состоять из трех этапов. Первым из них – открытие консульства в мае этого года.

Некоторые израильские политики уже поприветствовали решение президента Чехии о переносе посольства в столицу.
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