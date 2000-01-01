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Венгрия получила новое правительство Орбана 25.04 20:53   MIGnews.com

Венгрия получила новое правительство Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан сформировал состав нового правительства и представит его в ближайшее время.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность. Вероятность этого оценивается как абсолютно четкая.

Сообщается, в последние 6 месяцев именно Сийярто был главным критиком Украины со стороны Венгрии, от него звучали самые жесткие заявления.

Глава Минобороны Венгрии Иштван Шимичко уходит с должности, а вместо него в правительство "будет назначен генерал", и это принципиальное решение Орбана.

Figyelo уточняет, что на позицию главы Минобороны выбран Тибор Бенко, который сейчас работает главой Генштаба.

Это назначение может вызвать проблемы в отношениях Венгрии с НАТО, поскольку одним из ключевых правил военной структуры стран-членов Альянса является гражданский контроль над министерством обороны.
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