25.04 20:53 MIGnews.com
Венгрия получила новое правительство Орбана
Венгерский премьер Виктор Орбан сформировал состав нового правительства и представит его в ближайшее время.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность. Вероятность этого оценивается как абсолютно четкая.
Сообщается, в последние 6 месяцев именно Сийярто был главным критиком Украины со стороны Венгрии, от него звучали самые жесткие заявления.
Глава Минобороны Венгрии Иштван Шимичко уходит с должности, а вместо него в правительство "будет назначен генерал", и это принципиальное решение Орбана.
Figyelo
уточняет, что на позицию главы Минобороны выбран Тибор Бенко, который сейчас работает главой Генштаба.
Это назначение может вызвать проблемы в отношениях Венгрии с НАТО, поскольку одним из ключевых правил военной структуры стран-членов Альянса является гражданский контроль над министерством обороны.
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