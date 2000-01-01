25.04 20:11 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с семьей Менгисту

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и координатор по делам пленных и без вести пропавших Ярон Блюм встретились с семьей Менгисту в среду, 25 апреля.Как известно, глава правительства постоянно поддерживает связь с семьями солдат и граждан, удерживаемых ХАМАСом.В ходе сегодняшней встречи премьер-министр рассказал о дипломатических и секретных усилиях по возвращению солдат ЦАХАЛа и гражданских лиц из плена ХАМАСа, о действиях координатора и работающих с ним представителей сил безопасности, об использовании всех возможных средств для достижения цели, говорится в сообщении канцелярии Нетаниягу.