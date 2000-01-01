25.04 19:51 MIGnews.com

Фридман будет использовать только топоним Иудея и Самария

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Посол США в Израиле Дэвид Фридман намерен использовать в своих заявлениях название Западного берега по израильскому варианту – Иудея и Самария. Однако до сих пор администрация Трампа не дала на это разрешение.Как известно, историческое название Иудея и Самария упоминается в ТАНАХе.В международной практике применяется топоним "Западный берег". Этот регион Иордания назвала "Иудея и Самария", который находился под ее контролем до 1967 года.Этот термин был официально утверждён Израилем в 1967 году, после того как контроль этой территории перешел к Еврейскому государству (в результате победы в Шестидневной войне).Вашингтон до сих пор придерживается определения "Западный берег" в официальных заявлениях. Однако Госдепартамент США избежал в своем ежегодном докладе термин "оккупированные территории", не считая, таким образом, что Иудея и Самария оккупирована Израилем, отмечает Аруц Шева.Давид Фридман внес вопрос об исключении термина "оккупированная", когда ссылаются на территорию, отошедшую Израилю после Шестидневной войны 1967 года.