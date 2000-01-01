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Япония и Южная Корея повздорили из-за мусса 25.04 19:44   MIGnews.com

Япония и Южная Корея повздорили из-за мусса

Япония требует, чтобы Южная Корея изменила десерт из мангового мусса, который будет подаваться во время встречи с руководством КНДР.

Дело в том, что на угощении изображена карта Корейского полуострова, с теми островами, которые Япония считает своими. Об этом сообщает Reuters.

Повара огласили меню и показали снимки всех блюд. На угощении "Весна народа" изображены спорные острова Лианкур (в Японии их называют Такэсима, а в Южной Корее – Токто), окрашенные в корейский цвет.

Отметим, Япония официально присоединила острова Лианкур в феврале 1905 года, перед аннексией самой Кореи, но лишилась их после поражения во Второй мировой войне.

Сейчас конфликт происходит от спорной интерпретации факта - относится ли отказ Японии от суверенитета над своими колониями также и к островам Лианкур.

Справка. Решение Верховного командования оккупационных Союзных сил от 29 января 1946 года причисляет острова Лианкур к территориям, над которыми Япония не должна осуществлять своей власти. Однако окончательный Сан-Францисский мирный договор между Японией и Союзными государствами не упоминает их. В связи с этим Япония продолжает настаивать на своих правах на спорные острова.
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