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РФ отправит С-300 в Сирию. Чем это грозит Израилю? 25.04 18:53   MIGnews.com

РФ отправит С-300 в Сирию. Чем это грозит Израилю?

Россия планирует поставить партию новых С-300 в Сирию в ближайшее время. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в среду, 25 апреля.

"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", - цитирует ТАСС слова генерала.

Вопрос о поставке российских систем ПВО в Сирию стал источником напряженности в отношениях между Москвой и Иерусалимом. В Израиле опасаются, что С-300 может стать препятствием для осуществления атак против террористических объектов в Сирии, которые являются потенциально опасными для израильского государства.

Кроме того, в Иерусалиме считают, что это позволит Ирану укрепить свою военную позицию на сирийской территории.

Власти Израиля заявили, что атаки ЦАХАЛа направлены на то, чтобы не позволить Тегерану укрепиться в регионе и не дать воссоединиться с "Хизбаллой" в Ливане для создания широкого фронта против Еврейского государства.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль еще не решил вопрос о поставках С-300 сирийцам.
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