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Нетаниягу встретился с премьер-министром Румынии 25.04 18:26   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с премьер-министром Румынии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с румынской коллегой Виорикой Дэнчилэ в канцелярии в Иерусалиме в среду, 25 апреля.

В ходе переговоров стороны достигли договоренностей о проведении межправительственной встречи (G2G) в ближайшие месяцы в Румынии.

Также лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, укрепления сотрудничества и осуществления совместных проектов в сфере безопасности, здравоохранения, технологий, кибериндустрии и других областях.

Глава израильского правительства выразил признательность румынскому правительству за утверждение предложения о переводе посольства Румынии в Иерусалим и приветствовал заявления председателя парламента страны, который поддержал данный процесс.
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