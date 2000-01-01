25.04 18:26 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с премьер-министром Румынии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с румынской коллегой Виорикой Дэнчилэ в канцелярии в Иерусалиме в среду, 25 апреля.В ходе переговоров стороны достигли договоренностей о проведении межправительственной встречи (G2G) в ближайшие месяцы в Румынии.Также лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, укрепления сотрудничества и осуществления совместных проектов в сфере безопасности, здравоохранения, технологий, кибериндустрии и других областях.Глава израильского правительства выразил признательность румынскому правительству за утверждение предложения о переводе посольства Румынии в Иерусалим и приветствовал заявления председателя парламента страны, который поддержал данный процесс.