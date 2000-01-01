25.04 17:18 MIGnews.com

"Давление на Иран сегодня предотвратит войну завтра"

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Министр транспорта и разведки и член военно-политического кабинета Исраэль Кац принял участие в ежегодной конференции экономического издания "Глобс" в Тель-Авиве.В своем выступлении Кац отметил:"Иранское ядерное соглашение должно быть основательно пересмотрено. В противном случае его следует отменить. Если у Ирана будут причины для веселья, на Западе заплачут", - подчеркнул Кац.Министр продолжил:Как заявил вчера президент Трамп, если Иран будет угрожать США, он заплатит такую высокую цену, которую мало какие страны платили в прошлом.Угроза Трампа Ирану беспрецедентна, но с иранцами нужно разговаривать только так.Те уступки, на которые Иран пошел в прошлом, были продиктованы лишь боязнью силы или жестких экономических санкций. Только поэтому они сели за стол переговоров и подписали ядерное соглашение. Запад не продолжил политику давления и поторопился, слишком рано подписав документ".В своей речи министр Исраэль Кац призвал международное сообщество занять жесткую позицию по отношению к Тегерану:"Президент Франции и его европейские коллеги должны понять, что оказание тяжелого давления на Иран сегодня предотвратит насилие и войну завтра".