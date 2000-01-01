26.04 07:11 MIGnews.com

Либерман встретился с бизнесменами – новыми репатриантами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман перед вылетом в США встретился в Тель-Авиве с членами "Герцлийского бизнес-клуба", созданного около полутора лет назад русскоязычными бизнесменами – новыми репатриантами. Во встрече также приняли участие гендиректор партии "Наш дом Израиль" Инна Зильбергерц и бывший депутат Кнессета от партии НДИ Леонид Литинецкий."Герцлийский бизнес-клуб" включает в себя около 80 бизнесменов, репатриировавшихся в последние несколько лет из стран СНГ. Его участниками являются успешные предприниматели, владельцами бизнесов, работающих в самых различных сферах: масс-медиа и рекламе, высоких технологиях, пищевой промышленности и др.Члены "Герцлийского бизнес-клуба" обратились к Авигдору Либерману с вопросом, какую помощь они могут оказать солдатам ЦАХАЛа. Отвечая на этот вопрос, глава оборонного ведомства посоветовал им, в первую очередь, открывать и развивать бизнесы в Израиле. По его словам, это усилит экономику Государства Израиль и станет наилучшей помощью демобилизованным солдатам, которые зачастую не имеют возможности успешно трудоустроиться после окончания службы. Также Авигдор Либерман предложил членам клуба подключиться к проектам, оказывающим поддержку солдатам-одиночкам. По его мнению, их помощь и содействие может принести много пользы.Бизнесмены поблагодарили министра за продуктивную встречу и заявили, что начнут действовать в данном направлении.