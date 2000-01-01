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Лапид потребует от ЕС объявить `Хизбаллу` вне закона 25.04 16:02   MIGnews.com

Лапид потребует от ЕС объявить "Хизбаллу" вне закона

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид отправился в Берлин с рабочим визитом. Цель поездки – убедить страны ЕС признать "Хизбаллу" террористической организацией, остановить ее финансирование и возможность свободно действовать на территории Европы.

В ходе визита запланированы встречи со спикером Бундестага, председателями комиссий по иностранным делам и обороне, а также с членами парламента. Лапид также примет участие в торжественном мероприятии в честь 70-летия Независимости государства Израиль, которое проводит организация NAFFO при участии высокопоставленных представителей правительства Германии и лидеров еврейской общины.

В течение последнего года Лапид совместно с американским конгрессменом Тедом Дейчем и членами Европарламента ведет борьбу об объявлении "Хизбаллы" вне закона. В конце ноября прошлого года лидер партии "Еш Атид" провел ряд встреч в Голландии, которая оказалась единственной из стран ЕС, согласившейся делегитимизировать "Хизбаллу". Два месяца назад подобная встреча прошла в Брюсселе с Федерикой Могерини - верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также с послами ЕС.
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