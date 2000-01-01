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Протесты в Ереване продолжились и после ухода Саргсяна 25.04 15:56   MIGnews.com

Протесты в Ереване продолжились и после ухода Саргсяна

В среду, 25 апреля, в Ереване на центральном проспекте ситуация усугубилась. Митингующие перекрыли перекресток Маштоца-Пушкина, соответственно стражи порядка решили их арестовать.

Сообщается, что демонстранты перекрыли дорогу полицейской машине, та остановилась и полицейские освободили задержанного парня, после чего, люди разблокировали полицейскую машину для дальнейшего передвижения.

В эти минуты шествие во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном направляется по улицам административного района Эребуни, пишут Новости Армении.

Как известно, сегодня демонстранты перекрыли трассу, которая ведет в международный аэропорт "Звартноц" Еревана. Пашинян вновь собрал демонстрацию, несмотря на то, что назначенный ранее премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста возобновились после того, как стало известно, что запланированные на среду переговоры между представителями нынешней власти и Пашиняном не состоятся.


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