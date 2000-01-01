Протесты в Ереване продолжились и после ухода Саргсяна
В среду, 25 апреля, в Ереване на центральном проспекте ситуация усугубилась. Митингующие перекрыли перекресток Маштоца-Пушкина, соответственно стражи порядка решили их арестовать.
Сообщается, что демонстранты перекрыли дорогу полицейской машине, та остановилась и полицейские освободили задержанного парня, после чего, люди разблокировали полицейскую машину для дальнейшего передвижения.
В эти минуты шествие во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном направляется по улицам административного района Эребуни, пишут Новости Армении.
Как известно, сегодня демонстранты перекрыли трассу, которая ведет в международный аэропорт "Звартноц" Еревана. Пашинян вновь собрал демонстрацию, несмотря на то, что назначенный ранее премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.
Акции протеста возобновились после того, как стало известно, что запланированные на среду переговоры между представителями нынешней власти и Пашиняном не состоятся.