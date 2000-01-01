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скриншот с видео YouTube 26.04 01:25   MIGnews.com

Посол РФ: Россия всегда учитывает интересы Израиля

Посол РФ в Израиле Александр Шеин заявил, что все волнующие вопросы обсуждаются представителями обеих стран.

"У нас отлажено действие механизма координации и взаимного информирования по Сирии по линии министерств обороны двух стран. До сих пор никаких инцидентов и даже намеков на инциденты не было. Я надеюсь, что и далее не будет", - передали слова Шеина на ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия всегда учитывает интересы Израиля в принятии решений по Ближнему востоку.

"Нас, конечно, беспокоит то состояние, в котором находятся взаимоотношения между Израилем и Ираном в свете взаимных угроз и неприятия этими странами друг друга. Особенно нас не может не волновать то, что такое состояние вещей между Израилем и Ираном, которое сейчас присутствует в соседней с Израилем Сирии, может как-то дестабилизировать и осложнять обстановку на Ближнем Востоке", - добавил посол.

Шеин заверил, что даже в личных взглядах на ситуацию придерживается нейтралитета, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон.

Напомним, после заявления России о скорой поставке ракетных зенитных установок С-300 "Фаворит" в сирийский арсенал на абсолютно безвозмездной основе, среди представителей израильских властей появились опасения за безопасность Еврейского государства при наличии подобного оружия в соседней стране.
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