Посол РФ: Россия всегда учитывает интересы Израиля
Посол РФ в Израиле Александр Шеин заявил, что все волнующие вопросы обсуждаются представителями обеих стран.
"У нас отлажено действие механизма координации и взаимного информирования по Сирии по линии министерств обороны двух стран. До сих пор никаких инцидентов и даже намеков на инциденты не было. Я надеюсь, что и далее не будет", - передали слова Шеина на ТАСС.
Дипломат отметил, что Россия всегда учитывает интересы Израиля в принятии решений по Ближнему востоку.
"Нас, конечно, беспокоит то состояние, в котором находятся взаимоотношения между Израилем и Ираном в свете взаимных угроз и неприятия этими странами друг друга. Особенно нас не может не волновать то, что такое состояние вещей между Израилем и Ираном, которое сейчас присутствует в соседней с Израилем Сирии, может как-то дестабилизировать и осложнять обстановку на Ближнем Востоке", - добавил посол.
Шеин заверил, что даже в личных взглядах на ситуацию придерживается нейтралитета, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон.
Напомним, после заявления России о скорой поставке ракетных зенитных установок С-300 "Фаворит" в сирийский арсенал на абсолютно безвозмездной основе, среди представителей израильских властей появились опасения за безопасность Еврейского государства при наличии подобного оружия в соседней стране.