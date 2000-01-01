Посол САР: российские установки С-300 уже месяц в Сирии
Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что зенитные установки С-300 "Фаворит" уже месяц находятся в Сирии и исправно работают.
"Где-то уже месяц тому назад работают системы С-300 в Сирии", - передали слова дипломата на "Интерфаксе".
Позже неназванный источник в военной отрасли сообщил, что установок в Сирии нет.
Ранее Россия зявила, что в рамках военной поддержки подарит Сирии зенитные установки С-300, на что Израиль пригрозил уничтожить их в связи с предпологаемой угрозой Еврейскому государству при наличии такого оружия у Сирии.
Как уже сообщалось, 22 апреля прибывшие в сирийский порт Тартус суда разгружались под дымовой завесой.