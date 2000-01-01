Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 25.04 12:57   MIGnews.com

Посол САР: российские установки С-300 уже месяц в Сирии

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что зенитные установки С-300 "Фаворит" уже месяц находятся в Сирии и исправно работают.

"Где-то уже месяц тому назад работают системы С-300 в Сирии", - передали слова дипломата на "Интерфаксе".

Позже неназванный источник в военной отрасли сообщил, что установок в Сирии нет.

Ранее Россия зявила, что в рамках военной поддержки подарит Сирии зенитные установки С-300, на что Израиль пригрозил уничтожить их в связи с предпологаемой угрозой Еврейскому государству при наличии такого оружия у Сирии.

Как уже сообщалось, 22 апреля прибывшие в сирийский порт Тартус суда разгружались под дымовой завесой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:34
США: принят законопроект о помощи пострадавшим от Холокоста
12:47
Израильские доктора рискуют потерять спонсоров из-за коллеги
12:28
Аланис Мориссетт вернется ради одного концерта в Израиле
12:09
Видео: Нетаниягу делает "вилли"
12:08
Иран угрожает начать топить американские корабли
11:54
Обнародовано фото предполагаемого убийцы инженера ХАМАСа
11:13
В Нигерии вооруженная группа напала на церковь, есть жертвы
11:04
"Создадим условия, чтобы молодежь выбирала периферию"
10:49
80% клипов из youtube удалено автоматически
10:24
Франция и США хотят заключить новую сделку с Ираном
10:13
В Иерусалиме продали антисемитское письмо Вагнера
10:05
Цвика Пик жив, но перенес инсульт
09:48
Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар атаковать Сирию
09:34
Ашдод: убегавший от полиции спрыгнул с четвертого этажа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus