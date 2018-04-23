25.04 11:30 MIGnews.com

Америка следит за поставками иранского оружия в Сирию

Airborne from Tehran, Iran - 33,000ft over Iraq



🇸🇾 Syrian Air Force

Heavy lift IL76 YK-ATDhttps://t.co/E8kcHsbOKx pic.twitter.com/hMR7XRWQ2G — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 23, 2018

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По сообщению CNN американская разведка мониторит поставки иранских систем оружия в Сирию.Речь идет о поставках оружия, которое потенциально может использоваться против Израиля. Оружейные системы поставляют в сирийских транспортных самолетах.Хотя в самом факте поставок оружия Ираном Асаду нет ничего нового, американская разведка проявляет обеспокоенность в связи с тем, что поставки интенсифицировались после ударов западной коалиции по химическим объектам Асада 13 апреля.В социальных сетях публикуются свидетельства того, что два военно-транспортных самолета ВВС Сирии Ил-76 регулярно осуществляют полеты между Ираном и Сирией. Американцы говорят, что в дополнение к этому их внимание привлекает еще как минимум один иранский транспортный самолет.Американцы обеспокоены перспективами того, что будущие воздушные атаки Израиля будут встречены новыми средствами ПВО. Иран пообещал “покарать” Израиль за удар по базе Т4, в результате которого был уничтожен центр управления беспилотными аппаратами и погибли иранские военные советники.