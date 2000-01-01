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Иран угрожает начать топить американские корабли | Фото:25.04 12:08   MIGnews.com

Иран угрожает начать топить американские корабли

Иранский адмирал Али Фадави пригрозил, что Тегеран начнет топить корабли Военно-морского флота США.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

В интервью иранскому телеканалу IRINN TV Фадави заявил, что из-за своего отношения к существующей ядерной сделке Соединенные Штаты Америки рискуют оказаться в "катастрофической ситуации".

По его словам, американцы владеют слишком ограниченной информацией об Иране, но они поймут это, когда "будет уже слишком поз дно".

Напомним, во вторник президент Ирана Хасан Рухани также пригрозил Вашингтону "серьезными последствиями" в случае выхода США из ядерной сделки.

Однако, как ожидается, иранские угрозы не смогут повлиять на окончательное решение американского президента Дональда Трампа, которое должно быть принято до 12 мая.
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