25.04 11:04 MIGnews.com

"Создадим условия, чтобы молодежь выбирала периферию"

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Председатель Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль Дани Атар был почетным гостем Четвертой конференции "Палец Галилеи", в которой участвовали муниципальные деятели, общественные организации, представители молодежи и студентов, жители города. Дани Атар представил амбициозные планы ЕНФ-ККЛ – привести в Галилею полмиллиона новых жителей."Мы поможем создать все условия, чтобы молодежь выбирала периферию", - сказал он.Конференция проходила во вторник, 24 апреля 2018, в колледже Тель-Хай. В этом году она проходила под лозунгом "Строим лучшее будущее". Основной темой обсуждения стала правительственная программа по укреплению северного региона.Здесь выступали министр экономики Эли Коэн, депутат Кнессета Орли Леви-Абукасис, председатель партии Авода Ави Габай, генеральный директор организации "Лев бе-Галиль" Офир Шик, руководители местных советов, общественные деятели и организации, студенты, жители Галилеи.Дани Атар участвовал во вступительной части конференции. В своей речи он с горечью констатировал, что периферия серьезно отстает от центра страны по очень многим показателям, и это отставание не сокращается. "Молодежь в центре страны и молодежь периферии не имеют в нашей стране равных возможностей, - отметил председатель ЕНФ-ККЛ. – Поэтому мы решили выделить 400 миллионов шекелей на укрепление севера. Эти средства пойдут на самые разные проекты, от строительства общежитий для студентов - до здравоохранения и трудоустройства"."Мечта ЕНФ-ККЛ, - продолжил Дани Атар, - привести в Галилею полмиллиона новых жителей. Сегодня молодежь покидает периферию, переезжает в центр. Эту тенденцию надо остановить, переломить и повернуть вспять. Для этого нужно решать проблему трудоустройства и повысить уровень образования. Поэтому мы уже взяли шефство над молодежными организациями и предармейскими подготовительными курсами. Мы надеемся, что наши подопечные останутся на периферии. Нет нужды строить новые населенные пункты. Нужно укреплять уже существующие города и поселки".Конференция "Палец Галилеи" была основана несколько лет назад для укрепления сотрудничества и координации действий между различными общинами в виду увеличивающегося отрыва центра страны от географической периферии. Ее организаторами выступают колледж Тель-Хай, движение "Шинуй кивун" и семья Эрлих, которая решила таким образом увековечить память Эльада Эрлиха, трагически погибшего в июне 2013 года в дорожной аварии. Светлой памяти Эльад Эрлих, уроженец Кирьят-Шмоны и житель кибуца.Сдэ-Нехемья, возглавлял департамент внешних связей колледжа Тель-Хай, он также был одним из основателей движения "Шинуй кивун". В тот трагический день он ехал на сборы резервистов, которые он проходил в боевых частях, но на перекрестке Гума произошла авария. Эльад Эрлих был примером профессионала и общественного активиста, он символизировал новое поколение Галилеи."ЕНФ-ККЛ готова сотрудничать со всеми, кто разделяет наши цели, - подчеркнул Дани Атар. – Единственный путь – это всем сесть за круглый стол, объединив усилия. Вместе всегда легче, чем каждый по отдельности. Приходите к нам с вашими инициативами, и вы найдете в нашем лице надежного и целеустремленного партнера. Только вместе мы сможем укрепить Галилею, такой стратегически важный для нас регион!".