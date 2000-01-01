25.04 09:18 MIGnews.com

День Армии в КНДР отмечают масштабными стрельбами

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В КНДР прошли масштабные артиллерийские стрельбы в районе портового города Вонсан, передает телеканал "Россия 24". Там, по информации местных СМИ присутствовал руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. В КНДР 25 апреля отмечают День Армии — и именно в этот день там могут состояться очередные ракетные испытания.Эксперты прогнозировали их проведение как раз в период с 25 апреля по 9 мая. По данным местных СМИ, полигон и все необходимое уже готово — военным осталось лишь получить команду из столицы. Правда эту информацию в самом Пхеньяне пока не подтверждают.Потенциальные ракетные испытания КНДР заставили Сенат США экстренно собраться в Белом доме в полном составе. Закрытый брифинг в таком составе — редкость, они проводятся только в особых случаях. В совещании также примут участие министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон.В последние недели Вашингтон неоднократно выражал беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных испытаний. По мнению администрации президента, они несут угрозу и самим Штатам, и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока что детали встречи не разглашаются, но президент США Дональд Трамп уже заявил, что Северная Корея — это большая мировая проблема, которую нужно, наконец, решить.