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СМИ: во втором туре выборов, возможно, победит Макрон 25.04 08:35   MIGnews.com

СМИ: во втором туре выборов, возможно, победит Макрон

Второй тур президентских выборов во Франции с большой долей вероятности принесет победу Эммануэлю Макрону. Такие данные нового опроса публикуют парижские СМИ. Его провело социологическое агентство ELABE на следующий день после подсчета голосов первого тура. Макрон в нем обошел лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен с минимальным отрывом в два процента.

Однако по новым данным второй тур может принести главе движения "Вперед" поддержку 64 процентов проголосовавших. За него готова проголосовать часть сторонников выбывших кандидатов. Впрочем, Марин Ле Пен такие данные не пугают: она готова бороться до конца и считает свою победу реальной, передает телеканал "Россия 24".

"Мы сможем победить. Я скажу — мы настроены на это! Мы начали кампанию с примерным прогнозом на 40-60 голосов. Всего десять процентов — поверьте, их получить реально! В том числе и потому, что к тому времени рассеется туман, который господин Макрон напустил недавно. Теперь мы встретимся лицом к лицу", — заявила она.

Своего главного конкурента лидер "Национального фронта" назвала соратником Олланда. Макрон никогда не прерывал контактов с бывшим президентом Франции, поэтому рассчитывать на перемены к лучшему в случае избрания ее соперника главой государства народу не следует. Все это Ле Пен заявила в эфире телеканала France-2.
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