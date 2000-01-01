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flickr 25.04 07:55   MIGnews.com

За кого проголосовали французские евреи в Израиле?

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заручился поддержкой 60,41% израильтян, имеющих право голоса на выборах президента Франции.

Однако это не помогло ему перейти во второй тур выборов, куда прошли соперники Фийона – Эманнуэль Макрон и Марин Ле Пен.

Сам же Фийон призвал французов голосовать за Макрона во втором туре, заявив, что ультраправый кандидат Ле Пен обанкротит страну в случаее избрания.

Так, за Эманнуэля Макрона проголосовали почти 30,93% израильтян, а за лидера Национального фронта Ле Пен всего 3, 72%.

В воскресенье, 23 апреля, в Израиле в общей сложности проголосовали 8 370 французских граждан. Отмечается, что возле посольства Франции в Тель-Авиве была длинная очередь, поскольку проголосовать по почте или через интернет было запрещено.

Во Франции же за Макрона проголосовали 23,9% граждан, а за Ле Пен 21,4% французских избирателей.
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