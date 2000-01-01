За кого проголосовали французские евреи в Израиле?
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заручился поддержкой 60,41% израильтян, имеющих право голоса на выборах президента Франции.
Однако это не помогло ему перейти во второй тур выборов, куда прошли соперники Фийона – Эманнуэль Макрон и Марин Ле Пен.
Сам же Фийон призвал французов голосовать за Макрона во втором туре, заявив, что ультраправый кандидат Ле Пен обанкротит страну в случаее избрания.
Так, за Эманнуэля Макрона проголосовали почти 30,93% израильтян, а за лидера Национального фронта Ле Пен всего 3, 72%.
В воскресенье, 23 апреля, в Израиле в общей сложности проголосовали 8 370 французских граждан. Отмечается, что возле посольства Франции в Тель-Авиве была длинная очередь, поскольку проголосовать по почте или через интернет было запрещено.
Во Франции же за Макрона проголосовали 23,9% граждан, а за Ле Пен 21,4% французских избирателей.