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Члены коалиции поддержали ультиматум Нетаниягу Германии 25.04 07:41   MIGnews.com

Члены коалиции поддержали ультиматум Нетаниягу Германии

Члены правящей коалиции поддержали акции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, угрожающего отменить встречу с министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем в случае, если тот встретится с представителями Бецелем и Шоврим Штика.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели заявила: “Я поддерживаю решение премьер-министра провести красную черту. Это - важная борьба против тех, кто клевещет на Израиль по всему миру”.

Председатель комиссии по делам Кнессета Йоав Киш заявил: “Я приветствую то, что премьер министр дал ясно понять германскому министру иностранных дел, что он не встретится с ним, в случае, если тот встретится с Бецелем и Шоврим Штика. Германский министр им любой другой лидер желающий встретится с пропагандистами распространяющими отраву против Израиля должны осознать: легализация ненависти против Израиля - вне рамок обсуждения”.
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