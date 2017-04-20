Адвокат назвавший Мири Регев мусором: она меня атаковала

Коэн словесно атаковал ее в тот момент, когда она с семьей гуляла по улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
Коэн, один из лидеров “войны против банков”, выложил в facebook видео в котором он словесно атакует Регев, пытающуюся уклониться от камеры. Коэн говорит: “Почему ты присваиваешь себе мизхрахим? Вот я, мизрахи, курд, я не сионист, я не хочу вонючего расистского Израиля. Регев только становится в позу войны мизрахи за справедливость - Регев, антидемократический мусор. Я справляю большую нужду на всю твою семью, расистский мусор”.
Коэн, чей сотовый телефон, на который он снимал инцидент был конфискован заявил: “Кто ее атаковал? Это она меня атаковала в тот момент, когда выхватила из моих рук телефон”.
Коэн добавил: “Я реализовал мои политические свободы в том виде, как они дарованы мне законом. Если бы у меня было больше времени, я бы сказал больше”.