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Адвокат назвавший Мири Регев мусором: она меня атаковала 25.04 07:26   MIGnews.com

Адвокат назвавший Мири Регев мусором: она меня атаковала

Адвокат и “активист” Барак Коэн не отказывается от своих оскорблений в адрес министра культуры Мири Регев, и настаивает на том, что реализовывал, таким образом, свою “свободу слова”.




Коэн словесно атаковал ее в тот момент, когда она с семьей гуляла по улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Коэн, один из лидеров “войны против банков”, выложил в facebook видео в котором он словесно атакует Регев, пытающуюся уклониться от камеры. Коэн говорит: “Почему ты присваиваешь себе мизхрахим? Вот я, мизрахи, курд, я не сионист, я не хочу вонючего расистского Израиля. Регев только становится в позу войны мизрахи за справедливость - Регев, антидемократический мусор. Я справляю большую нужду на всю твою семью, расистский мусор”.

Коэн, чей сотовый телефон, на который он снимал инцидент был конфискован заявил: “Кто ее атаковал? Это она меня атаковала в тот момент, когда выхватила из моих рук телефон”.

Коэн добавил: “Я реализовал мои политические свободы в том виде, как они дарованы мне законом. Если бы у меня было больше времени, я бы сказал больше”.
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