25.04 06:59 MIGnews.com

Ультиматум Нетаниягу германскому министру иностранных дел

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Визит министра иностранных дел Зигмара Габриэля в Израиль может привести к резкому обострению отношений между двумя государствами.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу требует, чтобы Габриэль отменил запланированные встречи с представителями лефтистских организация Бецелем и Шоврим Штика.Представители в канцелярии премьер-министра сообщают, что Габриэлю представлен ультиматум - в случае, если встречи отменены не будут, Нетаниягу откажется проводить с ними переговоры.На настоящий момент встречи не отменены, и, по утверждению германских дипломатов, отменены не будут.Габриэль, как ожидается, встретится с президентом Реувеном Ривлиным и лидером оппозиции Ицхаком Герцогом.Как и следовало ожидать, решение Нетаниягу было тут же осужено представителями Аводы и Мерец. Лидер оппозиции Ицхак Герцог заявил, что акция Нетаниягу - серьезный удар по отношениям с крупнейшей экономикой Европы и верному другу еврейского народа”. Герцог добавил: “Вместо того, чтобы бежать с поля боя, Нетаниягу должен встретится с германским министром, представить ему израильскую позицию, не боясь никаких организаций”.Глава Мерец Захава Гальон заявила: “Если кто-то считает, что оккупацию можно спрятать после 50 лет, то для меня все ясно”. Тамар Занденберг (Мерец) заявила: “Нетаниягу представляет свою сторону Израиля - затыкание ртов, угрозы, паника перед правдой и главная задача - прикрытие оккупации”.Глава Еш Атид Яир Лапид, однако, заявил, что хотя премьер и не должен отменять встречи с Габриэлем “в случае, если бы Нетаниягу встречался в Германии с представителями тамошних лефтистских организаций, Меркель могла бы расстроится”.