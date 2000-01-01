25.04 21:13 MIGnews.com

Либерман: Я никому не советую проверять наши возможности

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Министр обороны Авигдор Либерман сегодня принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших сотрудников министерства обороны. Выступая на церемонии он заявил, что Израиль будет действовать максимально жестко в ответ на любую провокацию."К сожалению и сегодня, 69 лет после провозглашения независимости, Государство Израиль продолжает противостоять угрозам, исходящим как от ближнего, так и от дальнего окружения. Я уже неоднократно говорил, и повторю это вновь: мы не ищем авантюр, однако я не хочу чтоб кто-нибудь заблуждался на наш счет. Если кто-то расценивает нашу позицию как слабость, он сильно ошибается. На каждую провокацию, как большую, так и малую, будет дан очень жесткий ответ. Мы не станем спокойно смотреть на то, как нам пытаются навредить. Мы нанесем сокрушительный удар по любому, кто попытается нанести ущерб Государству Израиль и его гражданам. В данном вопросе мы не готовы проявлять ни малейшую толерантность.Это та политика, которую я провожу с самого начала моего пребывания на посту министра обороны, и которая доказала свою эффективность. ЦАХАЛ – в небе, на море и на суше готов предотвратить любую угрозу, как на юге, так и на севере, и я никому не советую проверять наши возможности", - подчеркнул Авигдор Либерман.