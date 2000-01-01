Министр индел Германии не стал слушать объяснения Нетаниягу
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю, чтобы объяснить свое решение отменить их встречу, которая была запланирована на вторник, 25 апреля. Однако министр отказался с ним говорить.
Напомним, что такова реакция главы правительства последовала на решение главы германской дипломатии в ходе своего ближневосточного турне встретиться с представителями антиизраильской левой организации "Шоврим штика".
"Политика премьер-министра Биньямина Нетаниягу заключается в том, чтобы не встречаться с дипломатами, которые посещают Израиль и встречаются с организациями, которые порочат солдат ЦАХАЛа и пытаются преследовать их как военных преступников", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра.
"Те же дипломаты не станут встречаться в США или Великобритании с представителями организаций, призывающих к судебному преследованию американских или британских солдат. Армия обороны Израиля и ее солдаты – основа нашего существования. Отношения с Германией очень важны для Израиля и они будет продолжаться", - гласит заявление.
Министра Габриэля уведомили об отмене встречи в ходе его переговоров с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.
"Посол Израиля сообщил нам, что, к моему сожалению, встреча с Нетаниягу была отменена", - заявил он изданию Bild, добавив, что это никак не повлияет на дальнейшие германо-израильские отношения.