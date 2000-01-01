25.04 19:24 MIGnews.com

Путин: В мире растет интерес к российскому вооружению

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Президент России Владимир Путин заявил, что интерес к российскому вооружению в мире растет, что видно не только по политическим заявлениям, но и по объемам контрактов.Об этом российский лидер заявил на заседании военно-промышленной комиссии."Интерес к российскому вооружению в мире растет. Мы это видим. Видим не только по публичным политическим заявлениям, но и по объемам контрактов, исполненных и имеющихся у нас к исполнению", – сказал президент.Также он отметил, что отчасти это происходит благодаря эффективному применению российского оружия в реальных боевых условиях, в том числе и во время антитеррористических операций в Сирии.Путин также отметил, что сейчас важно не упустить эту возможность для того, чтобы укрепить российские позиции на мировом рынке вооружения. Он также поручил разработать меры по выполнению экспортных поставок вооружения. Президент считает, что отказ от зарубежных контрактов может привести к тому, что Россия упустит перспективных партнеров и уйдет с рынка.