Встреча Нетаниягу с главой МИД ФРГ отменена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не проведет встречу с вице-канцлером и министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем из-за планов последнего в ходе своего ближневосточного турне встретиться с антиизраильскими левыми организациями – "Бецелем" и "Шоврим штика", сообщили в канцелярии Нетаниягу.
В германоязычных СМИ – dpa, Frankfurter Allgemeine, Zeitung Online и других – утверждают, что встреча была отменена израильской стороной. В министерстве иностранных дел ФРГ это пока что никак не комментируют.
Сам Зигмар Габриэль уверен, что решение Биньямина Нетаниягу никак не повлияет на германо-израильские отношения.
"Мы остаемся привержены дружбе, партнерству и особым отношениям с Израилем. И ничто это не изменит", - заявил она встрече с президентом Реувеном Ривлиным 25 апреля.
Свой визит в День памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, является "напоминанием об особых отношениях и особой ответственности не только сегодня, но и в будущем для целости и безопасности Израиля, для поддержки страны тех, кто пережил Холокост".