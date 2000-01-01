Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Встреча Нетаниягу с немецким вице-канцлером отменена | Фото: Коби Гидеон, GPO25.04 16:46   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу с главой МИД ФРГ отменена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не проведет встречу с вице-канцлером и министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем из-за планов последнего в ходе своего ближневосточного турне встретиться с антиизраильскими левыми организациями – "Бецелем" и "Шоврим штика", сообщили в канцелярии Нетаниягу.

В германоязычных СМИ – dpa, Frankfurter Allgemeine, Zeitung Online и других – утверждают, что встреча была отменена израильской стороной. В министерстве иностранных дел ФРГ это пока что никак не комментируют.

Напомним, что днем ранее премьер-министр выдвинул Зигмару Габриэлю ультиматум – в случае, если встречи с представителями "Бецелем" и "Шоврим Штика" отменены не будут, Нетаниягу откажется проводить с ними переговоры.

Сам Зигмар Габриэль уверен, что решение Биньямина Нетаниягу никак не повлияет на германо-израильские отношения.

"Мы остаемся привержены дружбе, партнерству и особым отношениям с Израилем. И ничто это не изменит", - заявил она встрече с президентом Реувеном Ривлиным 25 апреля.

Свой визит в День памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, является "напоминанием об особых отношениях и особой ответственности не только сегодня, но и в будущем для целости и безопасности Израиля, для поддержки страны тех, кто пережил Холокост".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:29
Суд Петах-Тиквы признал секту "Лев Тахор" опасным культом
16:30
Канадский легкоатлет с “кокаиновым поцелуем”, оказался геем
16:13
Израиль считается дорогим и небезопасным для туристов
16:11
Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии
16:10
Хаменеи назвал Израиль и США врагами человечества
15:44
Солдаты "Голани" предотвратили теракт под Хшемом
15:26
Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ
15:09
Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра
14:13
Нетаниягу о встрече с Габриэлем: ничего не изменилось
14:03
Россия считает антисирийские санкции США безосновательными
13:55
Звезда фильма “Безумный Макс” поймала угонщика мопеда
13:28
Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"
13:03
Египет отключил электричество Газе
12:58
Подростки угнали автобусы, чтобы врезаться в свою школу  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus