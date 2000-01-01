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Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра 25.04 15:09   MIGnews.com

Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра

Бывший министр обороны и бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон неожиданно выступил в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу в его конфликте с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Нетаниягу отказался встречаться с Габриэлем из-за того, что тот намерен встретиться с лидерами лефтистских организаций Шоврей Штика и Бецелем.

Яалон заявил: “Я поддерживаю действия премьер-министра. Есть вмешательство европейских государств, в совершенно нелегитимной манере в действия этих организаций.Это все равно, как если бы решили встретиться с баскским подпольем в Испании или фламандскими националистами в Бельгии”

Яалон заявил, что он много раз требовал от Шоврей Штика предоставить ему конкретные случаи совершения преступлений израильскими солдатами, назвать конкретные имена - но никаких материалов предоставлено не было, “хотя они постоянно издают книги и брошюры”.

В то же время Яалон заявил, что выступает за то, чтобы активность указанных организаций оставалась легальной, поскольку речь идет о “легитимном политическом протесте”.
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