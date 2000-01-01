Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ
Министр транспорта и разведки, находящийся с визитом в США, принимает участие в мероприятиях 15-й конференции Всемирного еврейского конгресса.
Во время конференции Кац встретился с президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрием Каннером.
Стороны договорились о сотрудничестве между Израилем и еврейской общиной России и наметили встречу во время следующего приезда Каннера в Израиль. Президент Российского еврейского конгресса пригласил министра встретиться в Москве.
"Я придаю большое значение отношениям между нашими странами. Важно развивать партнерство в сферах экономики, транспорта и авиасообщения, а также продолжать поддерживать тесную связь между Израилем и еврейской общиной России "- сказал министр Исраэль Кац, подводя итоги состоявшей беседы.