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25.04 15:26   MIGnews.com

Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ

Министр транспорта и разведки, находящийся с визитом в США, принимает участие в мероприятиях 15-й конференции Всемирного еврейского конгресса.

Во время конференции Кац встретился с президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрием Каннером.

Стороны договорились о сотрудничестве между Израилем и еврейской общиной России и наметили встречу во время следующего приезда Каннера в Израиль. Президент Российского еврейского конгресса пригласил министра встретиться в Москве.

"Я придаю большое значение отношениям между нашими странами. Важно развивать партнерство в сферах экономики, транспорта и авиасообщения, а также продолжать поддерживать тесную связь между Израилем и еврейской общиной России "- сказал министр Исраэль Кац, подводя итоги состоявшей беседы.
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