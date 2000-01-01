25.04 13:28 MIGnews.com

Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства возглавляемой ею партией Национальный фронт.По ее словам она хочет сосредоточится на втором туре президентских выборов.Об этом ультраправый кандидат сообщила в эфире телеканала France 2:"Сегодня вечером я решила уйти с постом президента "Национального фронта".Свое решение Ле Пен объяснила желанием быть "выше партийных интересов"."Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу. Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала кандидат в президенты .