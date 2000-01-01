25.04 13:28 MIGnews.com
Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства возглавляемой ею партией Национальный фронт.
По ее словам она хочет сосредоточится на втором туре президентских выборов.
Об этом ультраправый кандидат сообщила в эфире телеканала France 2:
"Сегодня вечером я решила уйти с постом президента "Национального фронта".
Свое решение Ле Пен объяснила желанием быть "выше партийных интересов".
"Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу. Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала кандидат в президенты .
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