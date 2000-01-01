25.04 14:03 MIGnews.com

Россия считает антисирийские санкции США безосновательными

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В России не видят оснований для нового расширения санкций США в отношении Сирии из-за предполагаемого применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, так как подтверждений не существует, передает ТАСС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.При этом дипломат напомнил, что Россией предлагалось направить независимую группу экспертов в Сирию для проверки сведений о возможном использовании химоружия в сирийской провинции Идлиб, однако США данную инициативу не поддержали.Как сообщалось ранее, исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России и Ирана в связи с расследованием предполагаемого применения 4 апреля химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб.Между тем, 21 апреля в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились еще раз изучить возможность организации объективного расследования инцидента в Хан- Шейхуне под эгидой ОЗХО.