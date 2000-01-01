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Россия считает антисирийские санкции США безосновательными | Фото: Thinkstock25.04 14:03   MIGnews.com

Россия считает антисирийские санкции США безосновательными

В России не видят оснований для нового расширения санкций США в отношении Сирии из-за предполагаемого применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, так как подтверждений не существует, передает ТАСС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

При этом дипломат напомнил, что Россией предлагалось направить независимую группу экспертов в Сирию для проверки сведений о возможном использовании химоружия в сирийской провинции Идлиб, однако США данную инициативу не поддержали.

Как сообщалось ранее, исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России и Ирана в связи с расследованием предполагаемого применения 4 апреля химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб.

Между тем, 21 апреля в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились еще раз изучить возможность организации объективного расследования инцидента в Хан- Шейхуне под эгидой ОЗХО.
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