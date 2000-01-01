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Египет отключил электричество Газе 25.04 13:03   MIGnews.com

Египет отключил электричество Газе

Египетские СМИ сообщают о прекращении подачи электричества в Газу.

Источники в Электрической Компании Газы сообщают, что результате отключения, подача электричества в Газе теперь будет осуществляется не более, чем на 4 часа в сутки.

Причиной кризиса стало то, что пожертвования Катара, которыми ранее оплачивалась электроэнергия закончились, а Палестинская автономия отказывается оплачивать счета анклава, находящегося под контролем ХАМАСа.

Министерство здравоохранения Газы предупредило, что прекращение египетских поставок “создает реальную угрозу для жизни пациентов”. Представитель министерства здравоохранения Ашраф Кадура сообщил, что каждый час без электричества его ведомство вынуждено расходовать 2 тысячи литров дизельного топлива на работу генераторов. По его словам, запасов дизельного топлива осталось на три дня.

Представитель ХАМАСа обвинил Палестинскую автономию в том, что та не берет на себя ответственность за жизни пациентов больниц в Газе. Со своей стороны, автономия обвинила ХАМАС в “создании кризиса”.
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