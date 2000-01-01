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flickr 25.04 12:48   MIGnews.com

Израильские политики в восторге от Эммануэля Макрона

Израильские политики, которые ранее встречались с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, заявили, что были просто впечатлены им. Так, в 2015 году, будучи министром экономики Макрон находился с визитом в Израиле. Тогда он встретился со своим израильским коллегой Арье Дери.

“Я был очень впечатлен после встречи с ним. Он занимал пост министра экономики Франции, который был очень молод, энергичен и очень дружелюбен. Он был профессионалом своего дела”, - заявил Дери.

Также два израильских политика, которые считают себя будущими премьер-министрами страны, установили тесные связи с Эммануэлем Макроном.

Так, во время визита Макрона в Иерусалим, француз встретился с депутатом Кнессета Эрелем Маргалитом. В итоге израильский политик был приглашен на встречу с Макроном и президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейском дворце.

По словам Маргалита, он и Макрон встречались раз пять, иногда проводя целый день вместе, обсуждая инновации.

“В случае избрания Макрона, Франция зародит совершенно новую экономику, а Израиль будет в центре экономического сотрудничества. Он хотел получить советы касательно государственной политики, поощряющей инновации. Я призвал его к сотрудничеству с Израилем в области кибербезопасности, сельского хозяйства, коммуникаций и интернета ”, - заявил Маргалит.

Он добавил, что в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта, Макрон заявил, что “он поддерживает решение двух государств, которое будет беспроигрышным для Израиля ”.

А вот лидер партии Йеш Атид Яир Лапид тем временем опубликовал заявление на своей странице в Facebook, называя Макрона своим другом и призывая французских избирателей в Израиле голосовать за него, чтобы обеспечить ему победу над Ле Пен.

“Хотя мы и не вмешиваемся в выборы в других странах, но на этот раз я сделаю исключение. Любой, кто имеет право голосовать в Израиле или во Франции, обязан поддержать Эммануэля Макрона вместо Ле Пен во втором туре”, - написал Яир Лапид.
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