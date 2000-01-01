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Король Иордании предупредил Ливан о возможной атаке Израиля 25.04 11:43   MIGnews.com

Король Иордании предупредил Ливан о возможной атаке Израиля

Король Иордании предупредил правительство Ливана о том, что его действия могут спровоцировать израильскую атаку, сообщает газета Al-Hayat.

Предупреждение было издано после того, как президент Ливана Мишель Аюн заявил о том, что “Хизбалла” является составной частью системы обороны Израиля.

Предупреждение короля Абдаллы последовало за аналогичными предупреждениями, переданными президенту Ливана послами стран - членов Совета Безопасности ООН. Послы предупредили Аюна, что Ливан должен демонстрировать “чрезвычайную осторожность” во всем, что касается Южного Ливана, и любая провокация может привести к эскалации и массивной реакции Израиля.
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