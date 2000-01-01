25.04 12:32 MIGnews.com

Медведев оценил качество российских дорог

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нормативному состоянию соответствуют только 40 процентов региональных дорог, сообщает ТАСС.“Если нам более 70 процентов федеральных трасс удалось привести в нормативное состояние — это движение, которое наметилось в последние годы, то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40 процентов соответствуют эксплуатационным требованиям”, — заметил он, подчеркнув, что ситуация с дорогами в стране и, в частности, в Омской области далека от идеала.В декабре 2016 года сообщалось, что проверка Счетной палаты выявила несоответствие 62 процентов дорог страны имеющимся нормативным требованиям. При этом, по словам аудиторов, региональные дорожные фонды используются только на 60-80 процентов.В августе того же года министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что стоимость содержания километра российских дорог обходится властям в 4,5 миллиона рублей в год.