25.04 11:28 MIGnews.com

Действия Зигмара Габриэля - намеренная провокация

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил пойти на лобовое столкновение с правительством Израиля с тем, чтобы заработать политический капитал перед предстоящими осенью в Германии выборами.Габриэль заранее знал, как Нетаниягу отреагирует на его действия, потому что недавно такое же предупреждение было издано в отношении министра иностранных дел Бельгии.Эрэль Сегель, ведущий эфира Галей ЦАХАЛ гооврит: “Любой , кто пойдет на такое столкновение, найдет поддержку среди германских избирателей”.Тот же Габриэль несколько лет назад после посещения Хеврона написал в твиттере о том, что Израиль создал на территориях “режим апартеида”. Несмотря на массивную критику, Габриэль не стер этот твит.Израильские наблюдатели также указывают на то, что отец Габриэля - нераскаявшийся нацист,и Габриэль тщательно скрывает этот факт.