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Действия Зигмара Габриэля - намеренная провокация 25.04 11:28   MIGnews.com

Действия Зигмара Габриэля - намеренная провокация

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил пойти на лобовое столкновение с правительством Израиля с тем, чтобы заработать политический капитал перед предстоящими осенью в Германии выборами.

Габриэль заранее знал, как Нетаниягу отреагирует на его действия, потому что недавно такое же предупреждение было издано в отношении министра иностранных дел Бельгии.

Эрэль Сегель, ведущий эфира Галей ЦАХАЛ гооврит: “Любой , кто пойдет на такое столкновение, найдет поддержку среди германских избирателей”.

Тот же Габриэль несколько лет назад после посещения Хеврона написал в твиттере о том, что Израиль создал на территориях “режим апартеида”. Несмотря на массивную критику, Габриэль не стер этот твит.

Израильские наблюдатели также указывают на то, что отец Габриэля - нераскаявшийся нацист,и Габриэль тщательно скрывает этот факт.
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