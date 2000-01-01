Действия Зигмара Габриэля - намеренная провокация

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил пойти на лобовое столкновение с правительством Израиля с тем, чтобы заработать политический капитал перед предстоящими осенью в Германии выборами.
Габриэль заранее знал, как Нетаниягу отреагирует на его действия, потому что недавно такое же предупреждение было издано в отношении министра иностранных дел Бельгии.
Эрэль Сегель, ведущий эфира Галей ЦАХАЛ гооврит: “Любой , кто пойдет на такое столкновение, найдет поддержку среди германских избирателей”.
Тот же Габриэль несколько лет назад после посещения Хеврона написал в твиттере о том, что Израиль создал на территориях “режим апартеида”. Несмотря на массивную критику, Габриэль не стер этот твит.
Израильские наблюдатели также указывают на то, что отец Габриэля - нераскаявшийся нацист,и Габриэль тщательно скрывает этот факт.