25.04 23:33 MIGnews.com

Лавров заявил, что в США на постах еще остаются люди Обамы

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Президент США Дональд Трамп еще не заменил всех соратников своего предшественника Барака Обамы на руководящих постах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.“Я не знаю, сколько времени это у него займет. Обама после Буша менял людей в течение восьми месяцев. Не думаю, что у Трампа получится быстрее”, - цитирует Лаврова РИА Новости.Министр отметил, что Москва пока не может приступить к полноценной работе с американской стороной, поскольку команда Трампа еще не сформирована.Он охарактеризовал текущее состояние отношении с США как “ожидание”.Ранее Лавров заявил, что американские политики выступают за улучшение отношений между двумя странами, при условии, что Москва “будет хорошо вести себя на Украине и в Сирии, а теперь еще и на Корейском полуострове”.