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М 25.04 23:33   MIGnews.com

Лавров заявил, что в США на постах еще остаются люди Обамы

Президент США Дональд Трамп еще не заменил всех соратников своего предшественника Барака Обамы на руководящих постах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Я не знаю, сколько времени это у него займет. Обама после Буша менял людей в течение восьми месяцев. Не думаю, что у Трампа получится быстрее”, - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр отметил, что Москва пока не может приступить к полноценной работе с американской стороной, поскольку команда Трампа еще не сформирована.

Он охарактеризовал текущее состояние отношении с США как “ожидание”.

Ранее Лавров заявил, что американские политики выступают за улучшение отношений между двумя странами, при условии, что Москва “будет хорошо вести себя на Украине и в Сирии, а теперь еще и на Корейском полуострове”.
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