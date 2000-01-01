25.04 10:42 MIGnews.com
Габриэль: отмена встречи с Нетаниягу - не катастрофа
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль только что опубликовал заявление в связи с ультиматумом Биньямина Нетаниягу.
Он сообщил, что в случае, если после встречи с главами лефтистских израильских организаций будет отменена его встреча с Нетаниягу он “опечалится”, но это “не будет катастрофа”.
Габриэль подчеркнул, что его встречи с израильскими деятелями “совершенно законны и легитимны”.
Габриэль добавил: “Отмена встречи не повлияет на отношения двух государств и не станет катастрофой”.
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