25.04 10:42 MIGnews.com

Габриэль: отмена встречи с Нетаниягу - не катастрофа

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль только что опубликовал заявление в связи с ультиматумом Биньямина Нетаниягу.Он сообщил, что в случае, если после встречи с главами лефтистских израильских организаций будет отменена его встреча с Нетаниягу он “опечалится”, но это “не будет катастрофа”.Габриэль подчеркнул, что его встречи с израильскими деятелями “совершенно законны и легитимны”.Габриэль добавил: “Отмена встречи не повлияет на отношения двух государств и не станет катастрофой”.