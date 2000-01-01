25.04 10:37 MIGnews.com

Президент Ривлин обрушился с критикой на Марин Ле Пен

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Президент Израиля Реувен Ривлин обрушился с критикой на кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.Израильский лидер обвинил лидера Национального фронта в новой опасной форме отрицания Холокоста - игнорирование европейской ответственности за убийство евреев во Второй мировой войне.Выступая накануне в кибуце Лохамеи ха-Гетаот, расположенном к северу от Хайфы, Ривлин заявил:“Последние политические заявления Ле Пен вызывают беспокойство. В них один и тот же посыл – Франция не несет ответственности за Холокост.Франция не несет ответственности за уничтожение евреев, которые произошли в наших границах.Однако, две недели назад Ле Пен отрицала ответственность Франции за депортацию своих еврейских граждан в нацистские концентрационные лагеря и лагеря смерти ”.Президент Ривлин подчеркнул, что это, фактически, новая более разрушительная и опасная форма отрицания Холокоста, чтобы размыть границы между жертвами и преступниками.“Традиционные отрицатели Холокоста принадлежали к крайним краям левых и правых, “успех которых был минимальным”.Теперь же новая форма стремится к более сложной цели - отказа от различия между жертвой и преступником. Мы должны вести войну против нынешней опасной волны отрицания Холокоста”, – отметил израильский лидер.Напомним, в начале месяца, 9 апреля, Марин Ле Пен заявила, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев из страны во время Холокоста.Ранее экс-президент Жак Ширак и нынешний французский лидер Франсуа Олланд принесли свои извинения за случившееся в 1942 году. Но Ле Пен с ними не согласна.