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flickr 25.04 10:37   MIGnews.com

Президент Ривлин обрушился с критикой на Марин Ле Пен

Президент Израиля Реувен Ривлин обрушился с критикой на кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Израильский лидер обвинил лидера Национального фронта в новой опасной форме отрицания Холокоста - игнорирование европейской ответственности за убийство евреев во Второй мировой войне.

Выступая накануне в кибуце Лохамеи ха-Гетаот, расположенном к северу от Хайфы, Ривлин заявил:

“Последние политические заявления Ле Пен вызывают беспокойство. В них один и тот же посыл – Франция не несет ответственности за Холокост.

Франция не несет ответственности за уничтожение евреев, которые произошли в наших границах.

Однако, две недели назад Ле Пен отрицала ответственность Франции за депортацию своих еврейских граждан в нацистские концентрационные лагеря и лагеря смерти ”.

Президент Ривлин подчеркнул, что это, фактически, новая более разрушительная и опасная форма отрицания Холокоста, чтобы размыть границы между жертвами и преступниками.

“Традиционные отрицатели Холокоста принадлежали к крайним краям левых и правых, “успех которых был минимальным”.

Теперь же новая форма стремится к более сложной цели - отказа от различия между жертвой и преступником. Мы должны вести войну против нынешней опасной волны отрицания Холокоста”, – отметил израильский лидер.

Напомним, в начале месяца, 9 апреля, Марин Ле Пен заявила, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев из страны во время Холокоста.

Ранее экс-президент Жак Ширак и нынешний французский лидер Франсуа Олланд принесли свои извинения за случившееся в 1942 году. Но Ле Пен с ними не согласна.
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